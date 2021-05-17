Губернатор Любимов встретился с мэром Рязани Еленой Сорокиной.

17 мая губернатор Николай Любимов встретился с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. Любимов обсудил с городской чиновницей вопросы, связанные с освоением денег, которые выделили Рязани из областного бюджета на ремонт дворов.

Елена Сорокина сообщила, что по результатам голосования сформировали список из 65 территорий, на благоустройство которых требуются больше денег, чем выделили ранее.

Глава региона обсудил с чиновницей ремонт дворов в областном центре.

— Все дворы, за которые проголосовало большинство рязанцев, в обязательном порядке должны быть отремонтированы в текущем году, — подчеркнул губернатор, и пообещал дополнительное финансирование. — Хотелось бы, чтобы жители вместе с депутатами контролировали ход проведения работ, дальнейшее обслуживание территорий. Нам очень важно участие рязанцев, их активность.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Андрей Макаров прилюдно раскритиковал и устроил разнос главе администрации Рязани Елене Сорокиной (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!