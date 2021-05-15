Депутат Госдумы Андрей Макаров устроил разнос мэру Рязани

Андрей Макаров. Фото: ryazangov.ru

14 мая в Рязани состоялся публичный отчет депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, который пять лет назад был избран от Рязанской области. Ввиду своего политического веса и большой должности в нижней палате парламента - там он председатель комитета по бюджету и налогам - Макаров распекал сидящих в зале представителей исполнительной власти, хотя начальником для них и не является. Огня, несомненно, добавляет близость выборов в Госдуму, поэтому недоработки чиновников на местах видятся будущему кандидату помехой на пути к следующему созыву.

Сначала Макаров спросил за не построенный за три года ФАП в Рыбновском районе с министров здравоохранения и строительного комплекса – Андрея Прилуцкого и Вячеслава Меньшова, а затем обратился с претензиями сразу по нескольким темам к главе администрации Рязани Елене Сорокиной.

Подрядчик-мошенник – на совести мэрии

Макаров поднял тему школы искусств №2 в мкр. Недостоево, которую построили с использованием федеральных субсидий (250 млн рублей), но работы были сделаны из рук вон плохо. В новом здании сразу протекла крыша, обнаружилось еще несколько блоков проблем.

«С нашей точки зрения и по оценке технических специалистов крыша потекла из-за ошибки подрядчика. Подрядчику были направлены претензионные письма, но он категорически отказался производить ремонт за свой счет. Сейчас идет суд», - попыталась объясниться Сорокина.

«У вас подрядчик – жулик! А кто его нанимал? Почему устранять недостатки мы должны за счет людей, за счет бюджета? Когда мы начинаем отчитываться, что подрядчик отказался, людей это не утраивает. Особенно тех детей, которым на голову вода полилась», - отрезал Макаров.

Упущены полмиллиарда

Про Рязань сразу вспомнили, когда речь зашла о состоянии дорог, потому что в 2021 году в городе были побиты все рекорды по ямам и жалобам людей. Большой «вклад» в плачевное положение дел внес бывший вице-мэр, ростовчанин Владимир Бурмистров, который в команде Сорокиной руководил хозяйственным блоком. При нем ситуация только усугубилась.

«Вот сидит глава Рязани. У нее снег сошел, и снова ямы! Я хочу понять, кто за это ответит», - задался вопросом Андрей Макаров.

Каково же было удивление зрителей, когда оказалось, что администрация города вдобавок не израсходовала 420 млн рублей в 2020 году. Они взяты на покрытие кассовых разрывов местного бюджета, но затем вместо возврата в федеральный бюджет должны были пойти на решение главных городских проблем.

«С каково перепуга вы вернули 500 млн (позже сумму уточнили - Ред.) в федеральный бюджет по кредиту, который у вас был? Президент к тому времени, когда вы их вернули, уже объявил, что проведем реструктуризацию и возвращать не надо будет. Вот объясните, у вас эти деньги лишние были?», - с запалом обратился Макаров к Сорокиной.

Глава администрации призналась, что даже не знает, о каких средствах речь и выслушала от депутата Госдумы по этому поводу одновременно нагоняй и ликбез. Когда исполнительная власть упускает полмиллиарда – это непрофессионализм, расплачиваться за который будет весь город.

Елена Сорокина.

3,5 месяца на борьбу с лужей?!

Еще одной минутой позора для городской власти стал вопрос от рязанки по поводу огромной лужи на улице Станкозаводской. Заделку непреодолимой ямы, несмотря на обещания мэрии, в 2017 году не включили в дорожную программу и с тех пор забросили совсем. На многочисленные обращения чиновники отвечали отписками.

Фотографию лужи Андрей Макаров вручил Елене Сорокиной как «подарок» и потребовал назвать конкретные сроки устранения проблемы. От ответа «…до 1 сентября» зал зарокотал, и только после вмешательства Макарова начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак (один из авторов отписок) пообещал выполнить работы до 1 июля.

Комментарии во время отчета депутат Госдумы и на страничках городских властей в соцсетях еще раз иллюстрируют тотальное запустение, особенно в сферах дорожного хозяйства, ЖКХ и транспорта Рязани. Исправления ситуации после отставки чиновника-гастролера Бурмистрова горожане от Елены Сорокиной не дождались. Добавляет разочарования, что в кулуарах ее тоже причисляют к ставленникам ростовцев или, по крайней мере, людей им подконтрольных. Судя по результатам опросов в соцсетях, нынешняя команда муниципальных управленцев кредит доверия исчерпала – подписчики крупной группы «Типичная Рязань» предлагают мэру сложить полномочия.