Курсантов училища ВДВ встретили в Рязани после Парада Победы в Москве.

9 мая в Рязани встретили курсантов училища ВДВ имени Маргелова, вернувшихся с Парада Победы на Красной площади. Возглавлял расчет курсантов и.о. начальника училища ВДВ гвардии полковник Руслан Евкодимов.

— Поздравляю вас с Днем Победы и с успешным выступлением на параде в Москве. На вас, своих преемников смотрели фронтовики, наши уважаемые ветераны, — отметил в приветственной речи губернатор Николай Любимов. — Представлять на Красной площади не только родное училище, но и всю Рязанскую область - высокая честь и огромная ответственность. Это право получают только самые лучшие. Вы достойно с этим справились.

После выступления глава региона вручил полковнику Евкодимову икону (не упоминалось какая именно – Ред.), а потом наиболее отличившихся на параде в Москве военнослужащих училища наградили памятными медалями.

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