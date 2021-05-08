Сети освещения рязанского НИТИ могут передать городу

Мэр Рязани Елена Сорокина в очередной раз отчиталась в социальных сетях о личном приеме граждан – кого приняла, с кем пообщалась, какие предложения услышала.

Так главе администрации озвучили вопрос по освещению вдоль дороги по проезду Яблочкова.

— Недопустимо, чтобы сети освещения, принадлежащие ТД «НИТИ», не работали, — заявила чиновница. — Поручила руководству управления благоустройства провести переговоры с собственником сетей и добиться, чтобы освещение включили. Начальнику управления земельных ресурсов необходимо проработать вопрос о передаче сетей в ведение города. Необходимо обеспечить освещение улицы в максимально короткие сроки.

Отметим, что сети освещения, которые находятся в ведении города – не панацея от темени беспросветной. Так, в декабре 2019 года следователи СК внесли представление главе администрации Рязани с требованием безотлагательно принять меры для обеспечения надлежащего освещения в поселке Ворошиловка. Темнота на улице Старореченско способствовала совершению убийства (читать подробнее).

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