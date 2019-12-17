Следователи внесли представление главе администрации Рязани
Неделю назад в поселке Ворошиловка Рязани напали на двух мужчин – ЧП случилось в понедельник, 9 декабря. Оба получили ножевые ранения и позже один из пострадавших скончался. Расследованием занимаются криминалисты Московского райотдела регионального следкома.
По их информации следователей, освещения на этом участке нет. Да и вокруг – тоже.
– Освещение придомовой территории, а также улично-дорожной сети на улице Старореченская фактически отсутствует, – говорится в сообщении пресс-службы рязанского управления СК РФ.
Темнота, во-первых, оказалась крайне удобной для совершения особо тяжкого преступления, а во-вторых, мешает его раскрыть.
Кстати, по статистике на хорошо освещенных участках преступники действительно нападают реже. Обеспечивать же нормальное освещение обязана горадминистрация.
– Руководителем следственного отдела внесено представление главе администрации Рязани с требованием безотлагательно принять меры для обеспечения надлежащего освещения в этом районе, – говорится в сообщении.
Из архива «КП»
В 1972 году в Рязани около ДК нефтяников (ныне Дворец Молодежи) произошло смертельное ограбление. Преступник ударил женщину ножом, забрал часы и те немногие деньги, что были в кошельке несчастной. От ранений рязанка скончалась на месте.
Трагедия привела к народным волнениям: два месяца жители города митинговали на месте гибели женщины. Народ требовал найти убийцу и сделать здесь, наконец, хорошее освещение. Волнения были серьезными – власти для разгона митингующих использовали даже бульдозер.
Убийцу все же нашли – на это ушло несколько месяцев. Его приговорили к высшей мере наказания и позже расстреляли.
ИСТОЧНИК KP.RU