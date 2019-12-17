2019-12-17T13:18:07+03:00
Происшествия

Следователи внесли представление главе администрации Рязани

Отсутствие освещения мешает раскрыть уличное убийство
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Неделю назад в поселке Ворошиловка Рязани напали на двух мужчин – ЧП случилось в понедельник, 9 декабря. Оба получили ножевые ранения и позже один из пострадавших скончался. Расследованием занимаются криминалисты Московского райотдела регионального следкома.

По их информации следователей, освещения на этом участке нет. Да и вокруг – тоже.

– Освещение придомовой территории, а также улично-дорожной сети на улице Старореченская фактически отсутствует, – говорится в сообщении пресс-службы рязанского управления СК РФ.

Темнота, во-первых, оказалась крайне удобной для совершения особо тяжкого преступления, а во-вторых, мешает его раскрыть.

Кстати, по статистике на хорошо освещенных участках преступники действительно нападают реже. Обеспечивать же нормальное освещение обязана горадминистрация.

– Руководителем следственного отдела внесено представление главе администрации Рязани с требованием безотлагательно принять меры для обеспечения надлежащего освещения в этом районе, – говорится в сообщении.

Из архива «КП»

В 1972 году в Рязани около ДК нефтяников (ныне Дворец Молодежи) произошло смертельное ограбление. Преступник ударил женщину ножом, забрал часы и те немногие деньги, что были в кошельке несчастной. От ранений рязанка скончалась на месте.

Трагедия привела к народным волнениям: два месяца жители города митинговали на месте гибели женщины. Народ требовал найти убийцу и сделать здесь, наконец, хорошее освещение. Волнения были серьезными – власти для разгона митингующих использовали даже бульдозер.

Убийцу все же нашли – на это ушло несколько месяцев. Его приговорили к высшей мере наказания и позже расстреляли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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