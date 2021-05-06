Четырех рязанцев за сутки внесли в список жертв коронавируса

6 мая появилась обновленная статистика от федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Согласно ей, в Рязанской области за минувшие сутки еще четырех человек внесли в список жертв коронавируса. То есть по результатам экспертиз их гибель признали прямым следствием инфекции.

С начала пандемии в Рязанской области официально зарегистрировали 465 летальных исходов, однако с COVID-19 связано значительно больше смертей (подробнее).

Новых случаев заражения за сутки, если верить статистике, выявили 43. Меньше не было с сентября 2020 года.

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