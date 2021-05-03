В Рязанской области объявлено метеопредупреждение на 3-4 мая

Около полудня в понедельник, 3 мая, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало метеопредупреждение. Сообщается, что в ближайшие часы до конца суток 3 мая, а также ночью и днем 4 мая ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 17 метров в секунду.

Рязанцев и гостей региона просят проявлять бдительность. Избегать рекламных конструкций, крыш домов, линий электропередач, деревьев.

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Также освободился от воды низководный мост в Шиловском районе (подробности).