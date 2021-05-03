Половодье 2021: к селам Заокское и Коростово вновь можно добраться через Шумашь

Дорога у села Шумашь.

В понедельник, 3 мая, Главное управление МЧС по Рязанской области сообщило, что дорога к населенным пунктам Заоксоке – Коростово у села Шумашь полностью освободилась от воды. Движение по ней осуществляется без как-либо ограничений.

Кроме того, 3 мая река Тырница в Шиловском районе освободила от воды низководный мост в районе села Терехово. Проезд по нему в настоящее время также открыт.

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