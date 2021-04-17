Половодье 2021 в Рязани едва не обернулось большой трагедией: спасено 27 человек!

Фото с места ЧП. Фото: пресс-служба МЧС по Рязанской области.

В субботу, 17 апреля, половодье на Оке в районе Рязани едва не погубило группу из 27 человек, решивших покататься по разливу на сапсерфинге (разновидность серфинга).

Уровень воды в этот день составлял 445 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

Сапсерфингисты решили добраться до Рыбацкой деревни (район села Шумашь), окруженной со всех сторон водой. Путь туда не вызвал трудностей, а вот обратный – превратился в настоящий кошмар.

Рыбацкая деревне, до которой добирались сапсерфингисты.

- Поднялся ветер. Мы старались грести изо все сил, - рассказала одна из участниц сплава, - но ничего не получалось. Стало ясно, что без посторонней помощи выбраться на берег не сможем. Мы добрались до торчавшего из воды куста и стали ждать помощи.

В 16.33 на пульт дежурно поступил сигнал, что усилившийся ветер сносит вниз по течению группу сапсерфенгистов. Самостоятельно справиться со стихией девушки и парни не могли.

В 16.45 к месту происшествия на двух моторных лодках были направлены сотрудники Центральной спасательной станции на воде города Рязани. Всего в спасательной операции участвовали пять человек.

Сапсерфингистов разбросало ветром по большой акватории – этот фактор в сочетании с плохой погодой заметно осложнял спасательную операцию. К счастью, все закончилось хорошо. Все 27 человек были спасены и доставлены на берег.

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