В Рязани подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года»

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«Я поздравляю вас с удивительным праздником, которого нет в календаре, но вот уже многие годы он дорог разным поколениям педагогов Рязанской области. Этот праздник – областной финал конкурса «Учитель года России», – обратилась к участникам церемонии подведения итогов регионального этапа член фракции «Единой России» в Госдуме, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина. Мероприятие прошло в Рязанской филармонии.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из 23 муниципальных образований региона. Победителем стала учитель начальных классов лицея №52 Елена Мальчикова. Она представит Рязанскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

«Наш конкурс – это школа высшего мастерства, где у каждого участника свой взгляд на предмет, свои находки и секреты, которые и делают их неординарными, не останавливающимися на достигнутом, творческими профессионалами, – отметила Елена Митина. – Любовь к детям помогает педагогам с честью отвечать на все вызовы времени».

Елена Митина вручила участникам регионального этапа награды от областной организации Профсоюза народного образования и науки РФ, которую она возглавляет.

Кроме того, педагоги были отмечены дипломами и ценными подарками в различных номинациях.

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