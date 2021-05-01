Улетевшая торговая палатка травмировала на площади Победы рязанку

Около полудня 30 апреля в центре Рязани улетевшая от сильного порыва ветра торговая палатка обрушилась на 69-летнюю пенсионерку, сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах. Все произошло на площади Победы.

В результате происшествия пожилую женщину с закрытым переломом костей левой голени доставили в БСМП.

Отметим, 29 и 30 апреля на площади Победы работала пасхальная ярмарка. По мнению городских чиновников, ярмарка – это отличная платформа для презентации местной продукции (читать подробнее).

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