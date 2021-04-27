На площади Победы в Рязани пройдет пасхальная ярмарка

29 и 30 апреля на площади Победы будет работать пасхальная ярмарка, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По мнению чиновников, ярмарка – это отличная платформа для презентации местной продукции. Более 20 рязанских производителей представят свои товары: куличи, мучные кулинарные изделия, творог, молоко, сыры, яйца, мед, а также саженцы плодовых растений.

Работать ярмарка будет с 09:00 до 18:00.

Отметим, о начале выпечки куличей к Пасхе мэрия официально объявила еще 19 апреля, сам православный праздник пройдет 2 мая (читать подробнее).

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