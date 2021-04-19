Мэрия Рязани объявила о начале выпечки куличей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Муниципальный хлебозавод приступил к выпечке пасхальных куличей - традиционного хлебного угощенья к Пасхе, которая пройдет 2 мая, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление экономики и цифрового развития.

Чиновники напомнили, что в 2016 году кулич «Пасхальный» от хлебозавода №3 получил признание и диплом 1 степени. «Вот уже несколько лет базовая часть рецептуры неизменна, как и традиционная форма», - говорится в сообщении горадминистрации.

Отметим, что с тех пор убыточный хлебозавод №3 объединился с хлебозаводом №1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!