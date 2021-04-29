В Рязани проверили газовую горелку Вечного огня.

Специалисты Дирекции благоустройства и газовой службы провели профилактику газогорелочного устройства Вечного огня на площади Победы и огня Памяти в сквере имени Маргелова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как заверили чиновники, на время профилактики «священное пламя» перенесли на временную горелку специальным факелом. Территорию подмели, убрали накопившиеся цветы, листву и мусор. А после работ огонь снова зажгли.

Временная горелка со "священным пламенем".

«Предпраздничная проверка длилась недолго и заняла не более 40 минут», - говорится в сообщении.

Ранее мэрия рассказала, как сорок работников Дирекции благоустройства дружно вышли на улицы Рязани красить заборы (читать подробнее с фото).

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