Обновление покрытия помогает сохранить конструкцию забора, продлить срок его службы. Фото: администрация Рязани.

28 апреля сотрудники Дирекции благоустройства города дружно вышли на субботник, чтобы помочь подготовить Рязань к предстоящим праздникам, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Бухгалтеры, юристы и экономисты покрасили в центре Рязани заборы.

Участвовали в субботнике около 40 человек, среди них были бухгалтеры, юристы, экономисты, слесари и представители других профессий и специальностей. На субботник привлекли тех, кто не задействован в ежедневных работах по уборке и благоустройству города.

На этот раз десант работников дирекции бросили на заборы, или, говоря чиновничьи языком, - пешеходные ограждения.

На субботник вышли сотрудники Дирекции благоустройства – те, кто не занимаются ежедневной уборкой города.

«В Рязани их [заборы] ежегодно моют после зимы, чтобы очистить от пыли и грязи. А потом покраска – следующий важный этап», - говорится в сообщении.

Как отметили чиновники, обновление покрытия помогает сохранить конструкции, продлить срок их службы. Вот за субботник сотрудники дирекции покрасили порядка 500 кв. метров заборов на улице Новой, Театральной площади, перекрестке улиц Ленина, Введенской и Вознесенской.

Участвовали в покраске заборов около 40 человек.

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