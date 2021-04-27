За время весенней охоты у рязанцев изъяли 31 оружие

За время весенней охоты в Рязанской области за различные нарушения у граждан изъяли 31 единицу огнестрельного оружия и 62 патрона. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.

Кроме того, к ответственности привлечено 140 владельцев оружия, в том числе. Им вменяют нарушения правил охоты, хранения оружия и боеприпасов, сроков регистрации, стрельбу в не отведенных для этого местах и др.

Отметим, что в отдельных районах Рязанской области еще разрешена – до 30 апреля! - охота на селезней с использованием живых подсадных уток (без установки чучел и применения манков).

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