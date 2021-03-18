Весенняя охота в Рязани 2021: открытие с 1 апреля

Охота в Рязани откроется 1 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Схода снега и начала короткого, но такого приятного сезона весенней охоты каждый год с нетерпением ждут владельцы ружей. И каждый год происходят гадания: Ну, когда?

17 марта министерство природопользования Рязанской области в своем сообщении объявило о сроках предстоящей охоты.

На самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней из укрытия с подсадной уткой и /или чучелами и/или манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и/или профилями и/или манными гусями и/или манком:

- в Александро-Невском, Захаровском, Кораблинском, Михайловском, Милославском, Пронском, Путятинском, Ряжском, Скопинском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Ухоловском, Шацком районах – с 3 по 12 апреля;

- в Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Кадомском, Пителинском, Рыбновском, Рязанском, Спасском, Сасовском, Чучковском, Шиловском районах – с 10 по 19 апреля;

- на селезней с использованием живых подсадных уток (без установки чучел и применения манков) - с 1 апреля по 30 апреля.

За один день разрешается добыть пять вальдшнепов, или трех гусей, или трех селезней, или одного тетерева или глухаря.

Кстати, первый клин диких гусей уже заметили в Рязанской области. Возможно, это птицы-разведчики, которые проверяют наличие открытой воды или проталин на полях (читать подробнее).

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