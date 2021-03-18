Гуси провозгласили окончательный приход весны в Рязанскую область

Домашние гуси в ожидании своих диких сородичей - вестников весны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Календарная весна в Рязани идет уже как 2,5 недели, а вот погодная весна устанавливаться пока как-то не хочет. Но мы все с нетерпением ее ждем.

Животные, в отличие от человека, способны чуять изменения погоды на инстинктивном уровне – ведь от этого зависит их жизнь.

Показателями вступления весны в свои права является пробуждение медведей и прилет перелетных птиц. Косолапые в Московском и Нижегородском зоопарках проснулись неделю назад…

18 марта, по сообщению интернет-сообщества «Охотники Рязани», первый гусиный клин был замечен над нашим городом. Не рано ли?

— Это может быть стая птиц-разведчиков, — говорит орнитолог Антон Барановский, — которые проверяют наличие открытой воды или проталин на полях. При этом они могут остаться здесь, если поймут, что необходимые условия для добычи корма появятся через пару дней. Для крупной птицы не питаться день-другой – не страшно. Так что если в эти дни появятся еще клинья гусей, то можно смело говорить о сильном потеплении в ближайшие дни.

Ну а сайты прогнозов погоды солидарны с гусями – обещают устойчивый плюс днем начиная с воскресенья, 21 марта.

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