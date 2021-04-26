В центре Рязани на «зебре» сбили 12-летнего ребенка на велосипеде.
Пятничным вечером, 23 апреля, на улице Павлова 49-летний рязанец за рулем автомобиля Lada Xray сбил ребенка на велосипеде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что на улице Дзержинского 52-летний рязанец на KIA Rio сбил женщину прямо на светофоре (читать подробнее).
Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых один человек погиб и шесть человек получили различные травмы.
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