Рязанка попала под Kia на пешеходном переходе

Фото: 62.мвд.рф

В Рязани на улице Дзержинского 52-летний житель Рязанского района на Kia Rio сбил женщину. Информация об этом содержится в сводке ДТП за пятницу и выходные.

Инцидент произошел 23 апреля примерно в 20:14 у дома №15. В момент наезда 38-летняя горожанка шла по регулируемому пешеходному переходу. Горел на светофоре красный или зеленый, в полиции пока не уточнили.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

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