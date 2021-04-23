Пропавшую 11-летнюю рязанскую девочку нашли в Коломне

Пропавшую в Сасове 11-летню девочку нашли спустя сутки в Коломне. Об этом «КП-Рязань» сообщил осведомленный источник. Нашли ее и передали родителям местные полицейские.

— Она вместе с другом накануне уехала в Московскую область автостопом. Чем они там занимались, не знаю, но нашли ее полицейские. Сейчас она у родителей, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что девочка 22 апреля вышла на прогулку и не вернулась домой. Поиски объявили на следующий день. Ориентировки опубликовали два волонтерских отряда. Днем 23 апреля стало известно, что поиски прекратились.

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