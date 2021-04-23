В райцентре Сасово пропала 11-летняя девочка

В городе Сасово 22 апреля (четверг) пропала 11-летняя Ксения Сухомудь. Известно, что девочка ушла на прогулку и не вернулась.

Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Liza Alert - Рязань».

Ее приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета в розовую куртку с капюшоном, желтую футболку, синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кому известно что-то о Ксении просят незамедлительно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Для поиска ребенка требуется помощь добровольцев.

Позже появилась информация нашлась.