Медсестра NASA рассказала рязанским студентам о космической медицине

Медсестра NASA Раксана Бацманова рассказала рязанским студентам о космической медицине. Фото: Екатерина МАЛАШИНА

Раксана Бацманова - одна из четырех российских медсестер, сотрудничающих с NASA, посетила Рязань. 23 апреля она побывала в школе №69, а затем приехала в Рязанский базовый медицинский колледж, чтобы пообщаться со студентами.

— Раксана была из моего первого выпуска, — рассказывает директор колледжа Наталья Литвинова. — Тогда я только начинала работать, можно сказать - педагогический дебют. Раксану помню очень хорошо - она всегда была в первых рядах, всегда горела желанием помогать.

Раксана Бацманова окончила Рязанский базовый медицинский колледж в 1999 году. Фото: Екатерина МАЛАШИНА

На встрече присутствовали учащиеся колледжа и преподаватели. Раксана рассказала о том, как проходят старты и посадки космических экипажей, в чем заключается ее работа, какими современными техническими средствами пользуются медицинские сестры, обследуя астронавта, только что вернувшегося из космоса. Студенты охотно задавали вопросы. Например, их интересовало, какой предмет в колледже был у Раксаны самым любимым.

— Я думаю, несложно догадаться, — улыбнулась Раксана. — На первом курсе у нас была анатомия. До сих пор помню этот толстенный учебник… Знания, которые дала мне Елена Михайловна, пригодились мне сто тысяч раз! Понимание того, как устроен человек, дает очень многое, независимо от того, как сложится твоя дальнейшая жизнь.

Студенты смотрят в волшебное зеркальце и загадывают желание. Фото: Екатерина МАЛАШИНА

В заключение беседы Раксана Бацманова показала «волшебное зеркальце» и объяснила, как нужно правильно загадывать желание. Заглянуть в зеркальце, побывавшее в открытом космосе, пожелали и рязанские студенты (подробнее о зеркальце).

На память космической медсестре подарили книгу - совместный труд преподавателей и студентов медицинского колледжа.

Раксана Бацманова рассказала о том, как проходят старты и посадки космических экипажей, в чем заключается ее работа, какими современными техническими средствами пользуются медицинские сестры, обследуя астронавта. Фото: Екатерина МАЛАШИНА

Удивительную историю Раксаны Бацмановой читайте в наших материалах:

От Рязани до космоса: медсестра Раксана Бацманова – первая, кто встречает астронавтов на земле

Большая история одной из четырех российских медсестер, сотрудничающих с NASA (подробнее).

От Рязани до космоса: как медсестра Раксана Бацманова заинтересовала NASA

Большая история одной из четырех российских медсестер, сотрудничающих с Национальным управлением США по аэронавтике (подробнее).

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