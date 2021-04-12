От Рязани до космоса: как медсестра Раксана Бацманова заинтересовала NASA

Раксана Бацманова проверяет показатели здоровья японского астронавта Коити Вакаты после возвращения с МКС.Фотограф NASA Bill Ingalls.

Окончание. Часть 1

Медсестра из Рязани Раксана Бацманова на протяжении практически 10 лет сотрудничает с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Она одна из тех, кто провожает астронавтов в космический полет, и первая, кто встречает их в степях Казахстана из экспедиции на МКС.

«Мы стоим на земле. Холодно, снег, мороз. Мы стоим и смотрим вдаль. Десять, девять, восемь… и тут начинает дрожать земля. Это и есть тот самый рокот, таинственный рокот космодрома. Мгновение - и ракета, нерешительно попрощавшись с Землей, взмывает в небо…»

Когда эта девушка рассказывает о своем первом старте на Байконуре, от эмоций у нее перехватывает дыхание - будто это было только вчера, а вовсе не в декабре 2011 года.

По жизни с хорошими людьми

— Я из семьи военных. После Афганистана, в 1985 году, моего папу, Арсланова Арслана Анваровича, перевели в Рязань. Он работал в училище связи. Там же трудилась и мама. Много лет своей жизни они отдали этому учебному заведению, да и мне оно как родное, его окончил мой старший брат Руслан, — улыбается Раксана.

Когда семья переехала в Рязань, дочку определили в садик, а вскоре началась школа. Девочку зачислили в среднюю школу №22 с углубленным изучением английского языка.

— Вы знаете, мне в жизни очень везет на хороших людей. Я замечаю, что именно такие люди меня окружают, причем независимо от сферы деятельности. У меня всегда были прекрасные учителя, замечательные одноклассники, коллеги… Я очень благодарна своим педагогам - именно школа дала мне хороший старт для дальнейшей работы.

— Учитель английского языка Калмыкова Галина Алексеевна всегда говорила нам: «Ребята, вы должны говорить правильно, красиво и грамотно». Благодаря ей мы пробовали общаться с носителями языка, переписывались с детьми из других стран, чтобы выработать практические разговорные навыки и расширить свой кругозор.

Вообще в нашей школе учиться было очень интересно!

С одноклассниками мы дружим до сих пор. Почти все одноклассники - это дети военных. У многих отцы уезжали в командировки. В том числе и в горячие точки. Поэтому мы умели сопереживать друг другу, поддерживать. Наверное, эти качества остались с каждым из нас на всю жизнь. Мы и сейчас часто встречаемся, поддерживаем друг друга и радуемся успехам детей и друг друга.

Профессия помогать

— У меня в детстве была собака Айк, немецкая овчарка, которая тяжело болела. Помню, что мне очень хотелось ему помочь, но я не знала как… Мы обращались к профессионалам, но домашний уход, лечение и помощь должны были оказывать самостоятельно. Много читала и даже научилась делать инъекции и ставить капельницы. Мне очень нравилось быть полезной. И до сих пор, когда я вижу результат - это для меня лучшая награда и настоящее счастье!

Окончив 11 классов, Раксана поступила в Рязанский базовый медицинский колледж, который окончила с отличием. Практика началась буквально сразу же. За годы учебы начинающие медики побывали, наверное, во всех больницах Рязани - изучали, как все устроено и видели много интересных случаев.

— Помню, когда наша группа впервые оказалась на родах. Мы приехали рано-рано утром и нас привели в родзал. Там женщина-доктор рожала первенца. Увидев студентов, она стала просить, чтобы мы не присутствовали. Ее можно понять, но с ней пообщался врач и пообещал, что нас она не заметит. Мы стояли в стороне и дышали вместе с ней. Выполняли все рекомендации, которые ей давала акушер-гинеколог. Человек пять-шесть, мы дружно все это проделывали, стараясь не мешать. Очень переживали! Потом, когда она родила своего сыночка, поблагодарила нас. Она тогда сказала: «Ребята, спасибо вам большое, что были рядом. Вы так дружно дышали, и я вместе с вами. Очень боялась сбиться, но автоматически подстраивалась под вас и все получилось как надо».

Раксана Бацманова: Безграничность - это то, что связывает космос и медицину.

Главный принцип медика

Первым местом работы Раксаны Бацмановой стал Рязанский областной кожно-венерологический диспансер. В 1999 году она устроилась туда медицинской сестрой в поликлиническое отделение.

— Гулина Ольга Валентиновна - врач, с которым я работала. Она всегда мне рассказывала об интересных случаях, просвещала. Помню ее слова: «Раксана, мы должны быть грамотными и умными, независимо от того, какую должность занимаем». Именно работу с ней я считаю отличным профессиональным стартом. Я всегда что-то записывала к себе в тетрадь, фиксировала все наблюдения, наработки коллег - училась. И конечно же, приобретала собственный опыт.

— Каждый пациент уникален и несет в себе что-то свое, — убеждена Раксана. — Это и психологические особенности, и домашние условия, воспитание и черты характера... Очень много звеньев, которые нужно определить, чтобы лечение получилось эффективным. Наша работа - это взаимодействие с людьми, которые приходят за помощью. Я всегда стараюсь ставить себя на место человека, который сидит передо мной: что бы думала я, что бы чувствовала? Ведь мы все когда-то оказываемся на месте пациента. Мы, медики, такие же люди, приходим, например, в налоговую, и точно так же теряемся, не понимая, что от нас требуется. А тут вообще – белые халаты, шприцы и неизвестность! Любой человек в такие моменты будет волноваться - и это нормально! Но из-за волнения пациент может забыть сообщить о чем-то важном и тогда лечение не будет эффективным. И наша задача помочь адаптироваться, успокоить и вселить надежду. А главное - дать почувствовать человеку, что он не один: мы с ним, и точно знаем, что делать!

Убеждена, что прежде чем сделать инъекцию или взять кровь из вены, пациента нужно немножечко успокоить. Для этого надо просто говорить с ним - рассказывать, что делаешь, зачем, будет ли больно. Так к нему вернется чувство безопасности и человек сможет довериться тебе. Медик не должен работать монотонно и в тишине. Чтобы был результат, медработнику и пациенту необходимо быть командой. А командная работа всегда держится на доверии.

— Как семья, где все военные, отнеслась к тому, что дочь решила пойти в медицину?

— Родители дали мне абсолютную свободу выбора, позволив заниматься тем, что нравится. Они бы поддержали меня независимо от того, куда бы пошла. Эту поддержку я ощущала всегда и чувствую до сих пор.

В прошлом году среднюю школу окончила моя дочь. И я тоже постаралась дать ребенку возможность самому сделать выбор. Она выбрала не медицину. Арина решила пойти учиться на дизайнера. Ей это нравится и интересно.

Однажды мы с дочкой были на отдыхе в другой стране. Мы сидели в кафе. За соседним столиком обедала семья с двумя мальчиками, вскоре они ушли, и через несколько секунд я услышала крик с улицы. Тут же вскочила, выбежала во двор: один из мальчиков без сознания лежал на земле, а мама была в панике, кричала, звала на помощь и не понимала, что делать. Второй мальчик испуганно жался к папе. Я перепрыгнула через ограждение и подбежала к женщине. Представьте себе состояние мамы: ребенок шел-шел, ни с того ни сего упал без сознания. А если это произошло в чужой стране, где все иначе и даже нет людей, которые бы тебя поняли?

По-моему, они были из Франции. Тут пригодился мой английский язык. Сориентировавшись, я постаралась помочь, задала несколько вопросов, и оказала помощь. После этого мама доверилась мне, и я уже смогла спокойно работать с маленьким пациентом, привела его в чувство, а потом объяснила родителям, что делать дальше и куда обратиться за медицинской помощью. Когда мальчик пришел в себя, семья спокойно направилась по своим делам, а мы с дочерью вернулись в кафе.

Я считаю, что к человеку возвращается то, что он привносит в этот мир. Я в это верю. Если каждый из нас будет делать добро, столько, сколько ему по силам, да просто хотя бы просто лишний раз улыбнется незнакомому прохожему, то улыбка вернется. Мир благодаря этому, несомненно, станет лучше.

Путь к NASA

Два года Раксана проработала, а затем переехала в подмосковный Королев, где тоже устроилась в кожно-венерологический диспансер.

— Когда мы разговаривали с главным врачом, Шаминой Галиной Евсеевной, на собеседовании, оказалось, что она тоже из Рязани. И даже училась в той же школе, что и я. Выяснилось, что и жили мы совсем рядом - практически в одном доме, только с разницей в 40 лет.

Встреча японского астронавта Коити Вакаты после возвращения с МКС. Фотограф NASA Bill Ingalls.

Освоившись на новом месте, Раксана поняла, что надо получать высшее образование. Девушка поступила на заочное отделение в Рязанский государственный университет им. И.П. Павлова на специальность «Высшее сестринское образование». Получив спустя несколько лет заветный диплом, Раксана решила, что готова двигаться дальше и разместила свое резюме на одном из сайтов с вакансиями, стала искать работу в Москве. Вскоре ее пригласили на должность главной медицинской сестры одной из клиник международной сети.

— Было четыре этапа собеседования, первый - на русском языке, а остальные - на английском, — вспоминает Раксана. — Мне было страшно, но жутко интересно! На собеседовании меня интервьюировала англичанка, руководитель всей сестринской службы этой клиники. Вот что она мне сказала: «Говори. Главное, чтобы я поняла, что ты говоришь».

Мы обсуждали с ней на английском языке различные медицинские вопросы. Я не ожидала, что моя память в тот момент выдаст какие-то слова и речевые конструкции, которые я учила много лет назад, еще в школе. Но мое знание иностранного языка и профессиональная компетенция собеседницу удовлетворило - как же я была благодарна в тот момент своей школьной учительнице Галине Алексеевне!

Раксану приняли на работу, а вскоре поступило предложение от NASA…

О Рязани

— Я люблю Рязань. У меня дочь здесь часто бывает. Тоже считает этот город своим, хотя родилась в Королеве. Знаете, когда знакомишься с кем-то и слышишь, что человек, например, тоже окончил Рязанский медицинский университет, в душе так – раз! – отзывается.

— Какой совет вы можете дать сегодняшним студентам, которые решили связать свою жизнь с медициной?

— Я убеждена, что в медицину надо идти по зову сердца. Только в том случае, если ты хочешь помогать людям, отдавать ради этого частичку себя, облегчать страдания и нести пользу другому человеку. Нужно много учиться и много знать. Никогда не бояться спрашивать. Возможно, найти человека, который послужит вам примером. И сможет стать для вас надежным, но строгим лидером!

Медики – это те люди, которые всю жизнь учатся. Если у тебя есть огромное желание – перед тобой открыты все дороги. Есть возможность учиться, есть интернет, сегодня можно связаться коллегами из-за рубежа и нашей страны, любой клиникой, задать вопросы, договориться о стажировке. Стучитесь - и вам откроют. Я и сама так же поступаю, когда хочу позаимствовать опыт коллег - никогда никто не отказывает. Поэтому нужно учить язык. Чтобы быть компетентным и уметь общаться с людьми всего мира. Безграничность - пожалуй, вот что связывает космос и медицину.

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