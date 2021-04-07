От Рязани до космоса: медсестра Раксана Бацманова – первая, кто встречает астронавтов на земле

Астронавт Тимоти Найджел Пик и Раксана Бацманова. На орбите астронавты сами выполняют медицинские манипуляции, а на Земле с ними работает международная команда специалистов. Фотограф NASA Bill Ingalls.

Космос безграничен. Люди, которые имеют отношение к космосу, обладают, пожалуй, такими же - безграничными - возможностями. А уж земные барьеры для Вселенной и вовсе ничто.

Сегодня на Международной космической станции работают совместные экипажи исследователей из России, США, Японии, Канады и стран Европы. Участвовать в этой колоссальной международной работе 10 лет назад предложили медсестре из Рязани Раксане Бацмановой. Сейчас она является одной из четырех аккредитованных медицинских сестер в России, которые сотрудничают с NASA.

Экипаж, который отправляется на МКС, состоит из трех человек, к каждому из которых прикреплены врач и медсестра. Раксана работает с американскими астронавтами, также сотрудничает с Европейским космическим агентством (ESSA), Канадским космическим агентством и Японским космическим агентством (JAXA). В подготовке к полету она не участвует, а в день старта занимается оказанием медпомощи семье астронавта и гостям.

— Это огромное, очень волнительное событие не только для астронавта, но и для его близких, — рассказывает медик. — Люди на протяжении нескольких лет готовятся к этому дню - неимоверно сильны эмоции, которые они испытывают в этот момент!

Я и сама никогда не забуду свой первый старт. Только представьте: Байконур, декабрь, холодно (минус 45), красивое звездное небо… Мы стоим на земле и смотрим вдаль. Десять, девять, восемь… и тут начинает дрожать земля. Это тот самый рокот, о котором поют «Земляне». Удивляешься, как точно подобрали слово - по-другому это и не назовешь. Дрожь идет откуда-то изнутри - ты чувствуешь причастность к чему-то очень важному и великому, по объему сравнимому с целой планетой, с целой цивилизацией. И вот ракета взмывает в небо. Она не сразу покидает Землю, а будто танцует, прощаясь с твердью. Она прекрасна! Вскоре космический корабль исчезает в небе, мерцающем миллионами звезд. А мы стоим, подняв головы, и по щекам текут слезы…

На первом же старте Раксану ждал сюрприз.

— В то время моя дочь серьезно занималась бальными танцами, — рассказывает девушка. — И как-то в коридоре, пока ждала дочку, я разговорилась с папой, у которого дети тоже были на занятии. Это был Олег Кононенко — российский космонавт, Герой Российской Федерации, Герой Туркменистана, инструктор-космонавт-испытатель, за плечами которого уже четыре космических полета. Тогда он рассказал, что готовится к полету в космос. Меня это не очень удивило - все-таки это Королев, - но обрадовало. Я ответила, что тоже вскоре стану чуть ближе к звездам - буду сопровождать отправку астронавта. И это было невероятно приятно встретиться с ним уже на Байконуре!

Сверхлюди и степи Казахстана

Экспедиции на МКС могут длиться по полгода и даже год. Все это время астронавты работают и самостоятельно следят за состоянием здоровья.

— Это действительно сверхлюди! — говорит Раксана. — Я не перестаю восхищаться нашими космонавтами и их коллегами из других стран.

Подготовка к космическому полету включает очень много этапов. Помимо инженерных, технических, математических тренингов, тренировок, космонавты проходят и медицинские курсы. Не всегда в команде есть врач, поэтому каждый из них должен уметь оказать необходимую медицинскую помощь товарищу и самому себе. Их учат проводить различные медицинские манипуляции: брать кровь из вены, делать перевязки, проводить УЗИ, определять показатели крови, чтобы отправить на Землю врачам результаты анализов. Станция оснащена первоклассным медицинским оборудованием, и экипаж должен уметь им пользоваться.

В такой капсуле экипаж МКС возвращается на Землю после длительной экспедиции. Фотограф NASA Bill Ingalls.

Здоровье астронавта контролируется на всех этапах. На Земле они проходят очень серьезную медицинскую комиссию, в том числе и непосредственно перед отправкой в космос. С Земли врач контролирует состояние экипажа, находящегося на орбите. Медсестра же вновь подключается уже перед посадкой.

— Мы приезжаем на Байконур за неделю до посадки. Эти семь дней проходят очень интенсивно - за работой в составе международной команды. С врачом мы разбираем каждый нюанс, проговариваем каждую ситуацию, которая может возникнуть. Анализируем полученный с МКС отчет о состоянии здоровья астронавта, чтобы при посадке уже знать, на какие показатели в первую очередь обратить внимание, где могут возникнуть отклонения.

В такие моменты чувствуешь себя частью одного большого циферблата, сложного, но слаженного механизма, где у каждой детали своя роль. В международной команде каждый знает, что должен делать и за что отвечать. Это удивительно, когда люди из разных стран, представители различных профессий ведут единую, глобальную работу, важную для всего человечества.

Закопченный привет из космоса

Все посадки происходят в степях Казахстана. Точки всегда разные - зависит от времени года и конкретных метеоусловий. Большая команда специалистов участвует в поисково-спасательной операции. Важно, чтобы все службы своевременно прибыли к капсуле, чтобы начать эвакуацию экипажа, вернувшегося с МКС. К месту посадки Раксана в составе медицинской бригады прибывает на вертолете. Обычно он приземляется, когда капсула коснулась земли - до этого момента вертолет находится в воздухе.

— Мы держим связь с экипажем, который на огромной скорости уже стремится к Земле. Астронавты докладывают о самочувствии, мы фиксируем все данные. Сидим и невольно вглядываемся в небо - и вот он, бело-оранжевый купол гигантского парашюта, который прикреплен к капсуле!

Капсула небольшая. В ней помещаются три человека и небольшой груз, доставленный с космической станции.

Одна из посадок в степях Казахстана. В ожидании капсулы с экипажем Раксане нужно было переместиться из одного вертолета в другой. Во время «пробежки» она успела набрать букетик диких цветов. Фото: Stephane Corvaja, Европейское космическое агентство.

— Каждая посадка не похожа на другие, — делится медсестра. — В Казахстане субконтинентальный климат. Летом там очень жарко, зимой очень морозно. В холодное время года существует опасность обледенения вертолетов, сильная метель тоже мешает - очень снижается видимость. Но когда работаешь, не думаешь о себе. Ты делаешь все, чтобы комфортно было астронавту. Он в скафандре, только что выбрался из тесной капсулы, впервые за несколько месяцев ступил на земную твердь, вышел из невесомости… Если тебе жарко, то ему сейчас еще жарче. Если разыгралась пыльная буря, думаешь, как бы встать так, чтобы пыль не попадала ему в лицо.

Я говорю с ними, рассказываю, что собираюсь делать, немножко шучу. Возвращение домой, на родную планету, конечно, это очень волнительно даже для сверхчеловека.

На орбите у космонавтов замкнутый цикл по воздухообмену, то есть воздух там постоянно проходит через фильтры, и запахи практически отсутствуют.

— Очень часто можно наблюдать, когда открывается люк капсулы, космонавт делает глубокий вдох. Если зима – то легкие наполняет свежий морозный воздух, если лето - ароматы цветущих степей… И в этот момент на лице космонавта проявляется улыбка истинного блаженства. Людям на орбите этого очень не хватает, спустя много месяцев вновь вдохнуть земной воздух - это для них словно очутиться в родительском доме после долгих лет отсутствия…

В 2014 году Раксана проходила стажировку в Америке, был организован телемост с экипажем МКС.

— В ближайшую посадку я должна была работать с астронавтом Грегори Ридом Уайсменом (американский астронавт, инженер, летчик-испытатель военно-морской авиации. 337-й астронавт НАСА и 538 космонавт мира. Выполнил два выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 12 часов 47 минут. – Ред.). И мы смогли пообщаться с астронавтами, которые находились на орбите. Мы были не знакомы до этого момента. Я представилась и спросила, есть ли у него какие-то пожелания? Он улыбнулся и говорит: «Ты знаешь, я очень люблю мандарины! Мне так здесь хочется хотя бы услышать их запах!»

Увиделись мы через месяц. Это была ноябрьская посадка. В тот день в кармане у меня лежали мандарины. Когда состояние астронавта позволило, я его угостила. При встрече мы и сейчас вспоминаем эту историю и аромат мандаринов в степи.

Звездное зеркало и благотворительность

Одно время Раксана работала с Лука Сальво Пармитано (астронавт, летчик-испытатель, полковник ВВС Италии. Совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 часов 39 минут - Ред.). Как и многие астронавты и космонавты, в экспедиции он много фотографировал. Удивительные снимки Земли из космоса он публикует у себя в соцсетях.

— Однажды я у него спросила: Земля - какая она? На что он ответил: «Самое красивое, что есть на свете, это наша Земля. Она разная, яркая, необыкновенная!» Он с таким восторгом рассказывал, какая Земля из космоса, что тоже захотелось взглянуть. Но, мне кажется, что у каждого человека своя задача. Думаю, больше пользы я принесу здесь, на Земле. Все-таки, как бы банально это ни звучало, я мечтаю о том, чтобы люди не болели, берегли себя и были чуточку добрее к друг к другу.

Раксана Бацманова охотно участвует в различных благотворительных акциях и дружит с международным общественным движением UNITY, основателем которого является ее подруга Алена Кузьменко. Общественное движение получило свое название в честь красочного скафандра, который вручную раскрашен пациентами онкологических центров разных стран мира.

Гематологоческий онкоцентр в Армении. Раксана рисует с детьми мечты на скафандре. Эта маленькая девочка очень хотела стать Мисс Армения. Она излечилась от рака и несомненно ее мечта исполнится! Фото: Елена Фролова-Труфанян.

— Мы бываем в больницах, госпиталях, общаемся с онкобольными детьми и взрослыми. Просим маленьких пациентов нарисовать свои мечты, которые потом будут напечатаны на скафандре и отправятся в космос. Мы верим, нужно направить свое желание прямо в космос - и тогда оно обязательно исполнится. Три таких скафандра с детскими мечтами уже побывали на орбите, а вскоре к звездам отправится четвертый скафандр «Мечтатель».

А еще у Раксаны есть волшебное зеркало, который ей подарил один из астронавтов.

— У них на скафандре, на рукаве, имеется небольшое прямоугольное зеркало. Оно нужно, чтобы, находясь в открытом космосе, видеть, что происходит позади. Именно такое зеркало, побывавшее в космосе, мне и подарили. Теперь, приезжая на встречу к детям в больницы, я всегда его беру с собой. Я говорю ребятам: «Сейчас мы все вместе загадаем желание. У меня есть то, что соприкасалось с космосом. В это зеркало смотрели сами звезды. Оно волшебное. Если посмотреть в него и загадать желание, оно обязательно исполнится». Вы знаете, сколько всегда счастья, когда дети по очереди смотрят в это зеркало и, затаив дыхание, загадывают самое заветное свое желание. Зачастую оно - одно на всех.

Момент, когда ребенок загадывает самое заветное желание, глядя в космическое зеркальце. Фото: Елена Фролова-Труфанян.

И все мы верим, что оно исполнится. Мамы, медицинские сестры, врачи тоже вместе с нами смотрят в это зеркало - и верят! И мы верим. Всеобщая сила добра, когда ты искренне чего-то желаешь, это великая сила, способная на чудо. Посещать онкологические отделения всегда очень тяжело, но мы выходим оттуда, переполненные счастьем. А секрет в том, что твое счастье приумножается, когда ты делаешь чуточку счастливее другого человека. А сколько писем мы получаем потом со словами «Ваше зеркальце действительно волшебное - мое желание исполнилось!» Это дорогого стоит.

Во второй части истории вы узнаете о школьных и студенческих годах Раксаны Бацмановой в Рязани, роли медицины в ее жизни, где в Рязани учат английскому языку так, что поступают предложения из NASA и многое другое.

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