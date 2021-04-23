На улице Спортивной рязанец на скутере попал в ДТП.

Около полудня 23 апреля на улице Спортивной 52-летний рязанец за рулем скутера IRIS врезался в остановившуюся «Ладу Приора», сообщает региональное УМВД.

В результате дорожного происшествия водитель скутера получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что вечером на парковке у ТРЦ «Премьер» иномарка сбила девушку на электросамокате. По словам водителя, она внезапно выехала из-за припаркованной машины (читать подробнее с фото).

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