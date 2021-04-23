На парковке ТРЦ «Премьер» иномарка сбила девушку на самокате.

Вечером 22 апреля на парковке у ТРЦ «Премьер» произошло ДТП. По информации регионального УМВД, 28-летняя рязанка за рулем автомобиля Nissan Note сбила девушку на электросамокате. По предварительным данным, 21-летняя рязанка «внезапно выехала из-за припаркованного автомобиля».

Женщина за рулем иномарки не заметила самокатчицу.

В результате дорожного происшествия девушка получила телесные повреждения. В настоящее время сотрудники ДПС проверяют все обстоятельства случившегося.

ДТП с самокатом произошло на парковке возле ТРЦ "Премьер"

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.

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