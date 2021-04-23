Бомж, укравший 280 тыс рублей из храма под Рязанью, получил 2 года колонии

Шиловский суд приговорил 41-летнего уроженца Архангельского области к двум годам колонии строгого режима за кражу денег из храма, где он получал приют.

В феврале этого года в полицию обратился настоятель Казанского храма села Срезнево. Он сообщил, что из его дома пропали пожертвования, собранные на реставрацию храма.

Оперативники осмотрели дом священника, где обнаружили следы взлома и отпечатки пальцев на стекле. Кроме того, поговорив с домочадцами, выяснилось, что недавно пропал мужчина, трудившийся на реставрации храма. Этого человека батюшка встретил возле соседнего храма. Тот просил помощи и говорил, что готов трудиться за кров и пищу (читать подробнее).

Отпечатки пальцев пробили, и оказалось, что принадлежат они ранее судимому за грабеж и кражи бездомному.

Как потом скажет следователям задержанный, он случайно обнаружил тайник с деньгами, и несколько раз безнаказанно брал оттуда по 1 тысячи рублей. А потом, когда батюшка сделал ему выговор за пьянство, тот решил тому отомстить.

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