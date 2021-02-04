У рязанского священника похитили 300 000 рублей, предназначенных для ремонта сгоревшего храма

Фото: телеканал ТКР.

В полицию Шиловского района Рязанской области обратился настоятель Казанского храма села Срезнево. Мужчина сообщил, что из его дома пропали пожертвования, собранные на реставрацию храма. Напомним, что год назад церковь сильно пострадала в результате пожара.

Оперативники осмотрели дом священника, где обнаружили следы взлома и отпечатки пальцев на стекле. Кроме того, поговорив с домочадцами, стражам правопорядка удалось выяснить, что недавно исчез мужчина, трудившийся на реставрации храма. Этого человека батюшка Казанской церкви встретил возле соседнего храма. Тот просил помощи и говорил, что готов трудиться за кров и пищу.

Проверка отпечатков пальцев показала, что они принадлежат 41-летнему уроженцу Архангельской области, ранее судимому за грабеж и кражи – тому самому «исчезнувшему» человеку. На него разослали ориентировку в соседние районы и в Рязань. Чуть позже в областном центре полицейские задержали сильно пьяного мужчину, при выяснении личности которого стало понятно – это «шиловский беглец».

Мужчина рассказал, что, работая и проживая у священника, он случайно обнаружил тайник с деньгами. Несколько раз он безнаказанно брал оттуда по 1000 рублей. В конце января злоумышленник подсел на спиртное и после выговора от священника решил тому отомстить. Ничего лучше на ум не пришло, как украсть деньги, собранные у прихожан на ремонт храма…

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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