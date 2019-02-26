В рязанском селе Срезнево подсчитали, во сколько обойдется восстановление горевшего храма

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-26T09:43:53+03:00

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Вечером в пятницу, 22 февраля, в селе Срезнево Шиловского района загорелась церковь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Напомним, огонь возник при строительных работах в основании купола. В итоге сгорела крыша, а купол обрушился, но вниз огонь спуститься не успел.

Кстати, иконостас на время ремонта сняли со стен и прикрыли, поэтому иконы успели быстро вынести.

Теперь предстоит восстанавливать купол и перекрытия – это обойдется в сумму от 1,5 до 2 миллионов рублей, передает телеканал «ТКР».

Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы возведен более ста лет назад – в 1905 году. Церковь является памятником архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU