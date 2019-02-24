После пожара в рязанской церкви рухнул купол
Вечером в пятницу, 22 февраля, в селе Срезнево Шиловского района произошел пожар – загорелась церковь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Огонь вспыхнул во время строительных работ в основании купола храма. На место прибыли семь пожарных машин, две автовышки, 17 сотрудников пожарных подразделений. В борьбе с огнем им помогали 10 местных жителей. Площадь возгорания составила 64 кв. метра.
В результате сгорела крыша, и купол над алтарем обрушился. В итоге малый алтарь пострадал. Люди, к счастью, целы, иконы – тоже: священнослужители успели вынести мощи преподобной исповедницы Анны Срезневской и все иконы, в том числе чудотворный образ «Споручница грешных».
На следующий день на месте побывала съемочная группа телеканала «ТКР». По информации телевизионщиков, сейчас здание отрезано от электричества и не отапливается. Богослужения тем временем идут в Покровском приделе храма.
Кстати, церковь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы построена в 1905 году и является памятником архитектуры.
Фото: соцсети.
Фото: Съемочная группа телеканала «ТКР».
ИСТОЧНИК KP.RU