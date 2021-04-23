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Общество23 апреля 2021 7:15

Власти о рыбновском полигоне: Данные кадастровой карты не являются официальным источником

В администрации Рыбновского района считают, что информация публичной кадастровой карты является недостоверной. Сейчас по этому факту проводится проверка
Источник:kp.ru
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Недостоверные данные, по мнению администрации Рыбновского района.

Недостоверные данные, по мнению администрации Рыбновского района.

Данные публичной кадастровой карты не являются официальным источником информации. Об этом заявила администрация Рыбновского района. В настоящее время по факту внесения недостоверной записи в публичную кадастровую карту правоохранительные органы проводят проверку.

Именно со сканированной страницы публичной кадастровой карты по Рязанской области начала распространяться информация, что на полигоне ТБО в деревне Зеленино размещаются радиоактивные отходы. В сведениях о характеристиках объекта недвижимости, в графе «виды разрешенного использования» указано – для размещения хранилищ радиоактивных отходов.

Достоверные данные, по мнению администрации Рыбновского района.

«Документ, размещенный в социальных сетях, визуально похож на выписку. При сличении данного документа с достоверным становится очевидно отсутствие ряда обязательных реквизитов, таких, как номер выписки, количество страниц, и в целом несоответствие внешнего вида оригинальному документу», - говорится в сообщении администрации Рыбновского района.

По словам районных чиновников, территория возле деревни Зеленино в Рыбновском районе предназначен исключительно для строительства полигона твердых бытовых отходов.

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