Полигон в Рыбновском районе проверит прокуратура

Прокуратура проверит информацию о размещении радиоактивных отходов на полигоне ТБО в деревне Зеленино Рыбновского района. надзорный орган выяснит, насколько на полигоне соблюдаются санитарно-эпидемиологическое и природоохранное законодательства.

Ранее информация о том, что на полигоне могут размещать радиоактивные отходы, появилась в социальных сетях, но глава района Андрей Горелов опроверг ее.

— Складирование радиоактивных отходов на полигоне запрещено и не производится, — заверил общественность чиновник.

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