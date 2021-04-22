Полигон в Рыбновском районе проверит прокуратура

Прокуратура проверит информацию о размещении радиоактивных отходов на полигоне ТБО в деревне Зеленино Рыбновского района. надзорный орган выяснит, насколько на полигоне соблюдаются санитарно-эпидемиологическое и природоохранное законодательства.
Ранее информация о том, что на полигоне могут размещать радиоактивные отходы, появилась в социальных сетях, но глава района Андрей Горелов опроверг ее.
— Складирование радиоактивных отходов на полигоне запрещено и не производится, — заверил общественность чиновник.
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