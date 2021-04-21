ГИБДД опубликовала фотографии с места смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Скопинском районе

Фото с места ДТП.

В среду, 21 апреля, примерно в 11.00 на железнодорожном переезде неподалеку от села Кремлево Скопинского района произошло смертельное ДТП.

Автомобиль ВАЗ-21099 выехал на железнодорожные пути, где был буквально снесен поездом. Машину сбросило с насыпи в кювет.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняют, горел ли на светофоре в этот момент запрещающий знак, и работала ли звуковая сигнализация.

Водитель – 22-летний молодой человек, житель скопинского села Горлово – от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства трагедии уточняются.

Общий вид железнодорожного переезда.