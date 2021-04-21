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Происшествия21 апреля 2021 16:00

В ДТП с поездом на переезде в Рязанской области погиб водитель ВАЗ

Это случилось в Скопинском районе, недалеко от села Кремлево
Источник:kp.ru
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Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

Новое смертельное ДТП на железной дороге случилось в Рязанской области. Теперь в Скопинском районе, где на переезде недалеко от села Кремлево поезд протаранил ВАЗ-21099.

В результате столкновения автомобиль выбросило в кювет. Как сообщает издательство «Пресса», 22-летний водитель – житель села Горлово – погиб на месте происшествия.

«Проверка показала, что светофор на путях и его звуковой сигнал были исправны», - отмечает издание.

Напомним, 9 марта на переезде в поселке Шилово под грузовой состав попала «Лада Калина». Тогда погибла женщина, сидевшая за рулем, а ее дочь госпитализировали (подробнее).

Фото: ryazpressa.ru

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