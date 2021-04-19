В Рязани начались масштабные рейды ГИБДД

19 апреля стартовала масштабная кампания против водителей – любителей тонировать окна автомобилей. Рейды продлятся до 28 апреля включительно. Акцию полицейские так и назвали - «Неделя прозрачных стекол».

Утром понедельника в центре Рязани уже начались массовые остановки водителей. Полицейских в первую очередь интересуют водители, которые уже ранее попадались на тонировке. Таких автомобилистов будут привлекать к ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!