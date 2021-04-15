Рязанская ГИБДД анонсировала масштабный недельный рейд.

С 19 по 28 апреля в Рязанской области пройдет масштабная кампания по пресечению нарушений, связанных с незаконной тонировкой. Акцию полицейские так и назвали - «Неделя прозрачных стекол».

В эти дни автоинспекторы собираются останавливать все машины с затемненными окнами, но особенно пристрастно будут относиться к тем, кого уже ранее штрафовали за тонировку. Таких водителей будут привлекать к ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских. А там уже нарушителям грозит весьма серьезное наказание - штрафы от 500 до 1 тысячи рублей или же административный арест до 15 суток.

Светопропускание ветрового стекла и стекол на передних дверцах автомобилей должно составлять не менее 70% согласно требованиям Технического регламента.

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