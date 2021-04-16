Ребенок трех лет пострадал в ДТП у «Круиза» в Рязани

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У ТЦ «Круиз» на Солотчинском шоссе в Рязани столкнулись автомобили Mercedes и Ravon. Управляли ими горожане 34 и 59 лет соответственно.

Инцидент случился 15 апреля примерно в 15:35. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в результате ДТП пострадала девочка трех лет – пассажирка Mercedes.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - добавили в полиции.

Напомним, в четверг не обошлось без аварии со смертельным исходом. Была она в Шиловском районе (подробнее).