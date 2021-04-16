Пешеход погиб под колесами Hyundai на М-5 в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

Трасса М-5 в Рязанской области забрала еще одну жизнь. 16 апреля на 289 километре (Шиловский район) под колесами Hyundai погиб пешеход.

Пресс-служба УМВД подчеркивает, что ДТП случилось на неосвещенном участке. По предварительной информации, 60-летний житель Путятинского района, которого сбили, шел по правому относительно автомобиля краю проезжей части. Hyundai управлял 45-летний житель Оренбургской области.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Телесные повреждения получили водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля», - сообщили в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!