В Кораблинском районе иномарка протаранила груженный КамАЗ.

Днем 14 апреля в Кораблинском районе на автодороге Пехлец – Кораблино – Скопин 43-летний рязанец за рулем автомобиля Kia Spectra влетел на скорости в груженный КамАЗ.

По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал и врезался в грузовик, который следовал в попутном направлении.

В ДТП пострадали два человека – мужчина и женщина.

В результате дорожного происшествия водитель и его 35-летняя пассажирка получили травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили различные травмы.

ДТП произошло в Кораблинском районе.

Ранее сообщалось, как обнаглевший пьяный мотоциклист улетел на скорости с дороги и собрал кучу штрафов. Мужчина нарушил несколько правил дорожного движения (читать подробнее).

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