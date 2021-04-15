В Кораблинском районе иномарка протаранила груженный КамАЗ.
Днем 14 апреля в Кораблинском районе на автодороге Пехлец – Кораблино – Скопин 43-летний рязанец за рулем автомобиля Kia Spectra влетел на скорости в груженный КамАЗ.
По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал и врезался в грузовик, который следовал в попутном направлении.
В ДТП пострадали два человека – мужчина и женщина.
В результате дорожного происшествия водитель и его 35-летняя пассажирка получили травмы.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили различные травмы.
ДТП произошло в Кораблинском районе.
Ранее сообщалось, как обнаглевший пьяный мотоциклист улетел на скорости с дороги и собрал кучу штрафов. Мужчина нарушил несколько правил дорожного движения (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!