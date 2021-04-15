Пьяный мотоциклист улетел на скорости с дороги и собрал кучу штрафов.

В ночь на 15 апреля в Михайлове на улице Пролетарской 27-летний местный житель за рулем мотоцикла GX-R на скорости не справился с управлением и вылетел с дороги, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Прибывшие на место ДТП гаишники установили, что в момент аварии мотоциклист был безнадежно пьян. В его организме определили 0,794 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.

Более того, мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован, а сам пьяный нарушитель предпочел мчаться по ночной улице без мотошлема. Но и это еще не все, как тут же выяснили полицейские, мужчина не имел категории на управление мототранспортом.

В итоге 27-летний мотоциклист собрал целую кипу протоколов:

- управление мотоциклом в состоянии опьянения — штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года;

- управление транспортом, не имея права управления — штраф до 15 тысяч рублей;

- управление без мотошлема — штраф 1 тысяча рублей;

- управление незарегистрированным транспортным средством — штраф до 800 рублей.

Что касается здоровья мотоциклиста, то в ДТП он получил травмы, и ему оказали медицинскую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!