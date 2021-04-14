Пункты вакцинации в Рязани могут открыть в МФЦ

Пункты вакцинации от коронавируса могут появиться в рязанских МФЦ. Такое предложение поступило во время заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии в администрации Рязани.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время пункт вакцинации может открыться в ТРЦ «М5Молл», а также прорабатывается вопрос с руководителями ряда крупных торговых центров (смотреть список).

«Ответственные специалисты оценят возможность организации мест вакцинации в этих помещениях», - говорится в сообщении.

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Единый телефон для записи на вакцинацию в Рязани - 122.

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