Названы торговые центры Рязани, где могут начать вакцинировать от COVID-19

К торговому центру «Атрон Сити», где начали рязанцев вакцинировать от коронавируса, в ближайшее время присоединится ТРЦ «М5 Молл», сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Но власти планируют увеличить количество мест «для удобства граждан», где можно будет получить дозу вакцины. Чиновники надеются проработать этот вопрос с руководителями крупных торговых центров Рязани – «Глобус», «Леруа Мерлен», «Европа», «Премьер» и «Виктория Плаза».

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Атрон» открылся пункт вакцинации от COVID-19. Там работают выездные бригады медиков, а кабинет оснащен всем необходимым оборудованием (читать подробнее).

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