В рязанском торговом центре открылся пункт вакцинации от коронавируса

В ТЦ «Атрон-Сити» открылся пункт вакцинации от COVID-19. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Для Рязани это первый пункт, открытый в торговом центре. В нем работают выездные бригады медиков. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, для прививок выделено 200 доз первого компонента вакцины «Спутник V».

Для того чтобы сделать прививку, нужно при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. На месте пациента осмотрит врач.

Пункт вакцинации находится на втором этаже торгового центра и открыт с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные дни. Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

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