Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 8 апреля

В четверг, 8 апреля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это 74-летняя и 83-летняя женщины, а также 53-летний и 87-летний мужчины.
Все они скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех четырех случаев стал COVID-19.
Всего, по официальным данным, на 8 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 394 человек.
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Данные привел федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом (подробности).