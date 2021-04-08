За сутки в Рязанской области зафиксировали четыре смерти от COVID-19

За прошедшие сутки в Рязанской области зафиксировали четыре летальных исхода из-за коронавируса. Такие данные на 8 апреля привел федеральный оперштаб. Совокупно с начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе официально признали 394 человек, однако в реальности смертей, связанных с этой инфекцией, гораздо больше (подробнее).

Также за сутки в Рязанской области зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вместе с ними теперь известно о 26723 случаях.

Выздоровели от COVID-19 еще 59 человек.

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