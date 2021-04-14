Рязанцы смогут обсудить стратегию развития города до 2030 года

28 апреля в 17:00 в городской администрации состоятся публичные слушания по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Рязани до 2030 года. Соответствующее постановление подписала председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

Участвовать в слушаниях могут все желающие рязанцы, а также представители предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений, расположенных на территории Рязани.

Ранее сообщалось, что 24 апреля в центре Рязани запланирован народный сход. Людей созывает ведическая община, чтобы поднять вопросы строительства вышек 5G, масок, полномочий судей и др. (читать подробнее).

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