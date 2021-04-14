В центре Рязани пройдет народный сход по маскам, вышкам 5G и полномочиям судей

24 апреля в центре Рязани пройдет народный сход. Собравшимся предлагают обсудить маски, вышки 5G, ЖКХ, полномочия судей, а также акты приема-передачи земли. Соответствующее объявление опубликовано в «РВ».

Состоится сход по адресу: улица Введенская, 91 (индийский клуб «Гауранга»).

«При себе иметь паспорт РФ или документ о самоопределении», - говорится в объявлении.

Ровно год назад, в апреле 2020-го, в Рязани торжественно заложили первый камень под фундамент будущего храма ведического центра «Гауранга». Участок земли под храм члены ведического центра купили за 1 млн рублей (читать подробнее).

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