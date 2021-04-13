В поликлинике №10 вновь огромные очереди за талонами – минздрав объяснил ситуацию. Фото: RZN_Life.

Рязанцы продолжают жаловаться в социальных сетях на огромные очереди за талонами в городских поликлиниках. И снова речь идет о поликлинике №10.

«Люди стоят с 06:00, но талонов на всех не хватает, очереди постоянно», - говорится в сообщении анонима.

Минздрав оперативно отреагировал на информацию, извинился за неудобства и объяснил, что очередь появилась из-за «большого числа пациентов, которые пришли записаться на прием через терминал либо регистратуру (в поликлинике №10 талоны выкладываются по вторникам и четвергам)».

По информации чиновников, для решения подобных ситуаций в ближайшее время установят еще один инфомат для записи.

Ранее фотографии очередей из поликлиники №10 выкладывали в соцсетях в середине (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!