В Рязани сфотографировали еще одну громадную очередь к терминалу в поликлинике. Фото: Рязанский комментатор.

В Рязани продолжают жаловаться на очереди к терминалам в медицинских учреждениях, чтобы получить талоны к врачу. На этот раз речь идет о поликлинике №10.

«Они сделали терминалы, чтобы не было очередей. Теперь очереди собираются у терминалов. На фото 10-я поликлиника сегодня, сообщается в телеграм-канале «Рязанский комментатор». — Выдают талончики к терапевту. Очередь человек 200, там еще люди за входной дверью стоят. Стоят в основном старики. Жалко это поколение».

Ранее сообщалось о громадной очереди к терминалу в больнице №11. Люди стоят в очереди за талоном, чтобы потом встать в очередь к врачу (читать подробнее).

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